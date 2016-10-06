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الرئيس الفلبيني يتحدى أمريكا والاتحاد الأوروبي بسحب معوناتهم من الفلبينيين

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الرئيس الفلبيني يتحدى أمريكا والاتحاد الأوروبي بسحب معوناتهم من الفلبينيين الرئيس الفلبيني يتحدى أمريكا والاتحاد الأوروبي بسحب معوناتهم من الفلبينيين

الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي _ أرشيفية

تحدى الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، منتقدي حملته ضد المخدارت وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن تلقى تهديدات بسحب المعونات.

وقال دوتيرتي في خطاب له -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس- “فلتغربوا عنا. لا نحتاج أموالكم.. أعطوها لأي أحد آخر.. سوف ننجو كأمة”.

وبرر دوتيرتي أثناء خطابه لقوات الشرطة الفلبينية في جنوب جزيرة مينداناوو تدابيره القاسية لمكافحة المخدرات، واصفا تلك التدابير بأنها جزء من كفاح الدولة في الحفاظ على الذات.

وأضاف “لا أتوقع أن يفهمني رئيس الولايات المتحدة بارك أوباما ولا الاتحاد الأوروبي ولا أريدهم أن يفهموني ولو اعتقدتم أنه حان الوقت لسحب مساعداتك، فلتتفضلوا. فلن نترجاكم”.. مؤكدًا أن الفلبين ليست تابعة لدولة غربية.

أ ش أ

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