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قائد قوات الصاعقة السابق: لا يمكن إنكار دور مبارك فى حرب أكتوبر

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قائد قوات الصاعقة السابق: لا يمكن إنكار دور مبارك فى حرب أكتوبر قائد قوات الصاعقة السابق: لا يمكن إنكار دور مبارك فى حرب أكتوبر

اللواء دكتور مصطفي كامل، قائد قوات الصاعقة الأسبق

 

قال اللواء دكتور مصطفي كامل، قائد قوات الصاعقة الأسبق، اليوم الخميس، إنه لا أحد علي الإطلاق أن يغيب حقائق التاريخ، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك عندما تسلم قيادة القوات الجوية كان حالة عملها أقل من 10%، ليعيد بناءها وكفاءتها القتالية، وينفذ المهمة الرئيسية للقوات الجوية فى حرب أكتوبر بنجاح يعد قائد مقتدر، بصرف النظر عن أي شىء، فهي واقعة تاريخية لا يمكن انكرها.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن فكرة محاكمة مبارك قضائياً لها اتجاه آخر بعيداً عن فكرة الحقيقة التاريخية لأنها شهادة أمام الله، بعيداً عن أي توجهات سياسية.

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