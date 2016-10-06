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ضبط 596 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

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ضبط 596 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة ضبط 596 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة اوسيم وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور " والخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل  وبحوزته 596 عبوة  مستحضرات تجميل مغشوشة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

 

 


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