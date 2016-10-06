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مروة ناجى تغنى "متقولش إيه اديتنا مصر".. ونجوى إبراهيم تجهش بالبكاء

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مروة ناجى تغنى "متقولش إيه اديتنا مصر".. ونجوى إبراهيم تجهش بالبكاء مروة ناجى تغنى "متقولش إيه اديتنا مصر".. ونجوى إبراهيم تجهش بالبكاء

>كتب محسن البديوى

أجهشت الإعلامية نجوى إبراهيم بالبكاء، بعد تأثرها الشديد بكلمات أغنية "متقلوش أيه اديتنا " التى أدتها المطربة مروة ناجى، خلال احتفالية تليفزيون النهار بالذكرى الـ 43 لنصر أكتوبر.

وقالت نجوى إبراهيم، خلال الاحتفالية فى حضور الكاتب الصحفى خالد صلاح، والمطربة مروة ناجى، إن الأغنية ليست مجرد كلمات، بل رسالة تحمل الكثير من المعانى، مضيفة:"لماذا لا يستوعب المصريون هذه الكلام، إننى عاجزة عن الحديث من جمال الأغنية".

ووجهت رسالتها للشباب، قائلة :" أعلم أن ما تكتبونه ليس من قلبكم، لكنه من سبيل الاستظراف..لكن هل تدركون قيمة الأمان"، لترد مروة ناجى :"كدا تعملى فيا كدا..أنا هروح".

وواصلت المطربة الشابة مروة ناجى، إحياء احتفالية النهار، بإلقاء أغنية "أحلف بسماها وبترابها" فى تفاعل من الكاتب الصحفى خالد صلاح ونجوى إبراهيم مع الأغنية.  

 


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