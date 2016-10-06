مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم توك توك بملاكي في بني سويف‎

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الخميس وأصيب 4 شباب، أخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي بـ”توك توك” أمام قرية الشروق التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف .

وإستقبلت مستشفي بني سويف العام، اليوم “نادية ش . م” ، 35 سنة، ربة منزل، جثة هامدة و”أيمن.ر.ب” ، 28 سنة، دبلوم فني، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليمني و”محمد.ع.س”،25سنة، مزارع و”هشام.م.ع” ، 23سنة، عامل وشقيقه “حنفي”، 25 سنة، مزارع، مصابان بكسور وسحجات متفرقة، نتيجة حادث تصادم أمام قرية الشروق بمركز إهناسيا.

وتبين من التحريات الأولية ، أن المصابين كانوا يستقلون توك توك وعائدين من العمل بأرض الزراعية بأحد قري الخريجين، وفوجئ قائد التوك توك بسيارة ملاكي ماركة بيجو تقطع الطريق أمامة، ما أدى لتصادمهم ووقوع الحادث مما أسفر عنة مصرع وإصابة 5

> تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .