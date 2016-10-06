أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ بني سويف يحيل مخالفات مجزر آلي ومركز شباب للنيابة

Google+ Print
محافظ بني سويف يحيل مخالفات مجزر آلي ومركز شباب للنيابة محافظ بني سويف يحيل مخالفات مجزر آلي ومركز شباب للنيابة

قرر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف إحالة مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته من مخالفات قانونية خاصة بتوقف المجزر الآلى بالواسطى على الرغم من تسلمه بتاريخ 7/2/2016م ،بالإضافة إلى قراره بتشكيل لجنة فنية لفحص الأعمال التي تم تنفيذها بالمجزر بمعرفة مقاول العملية “طبقاً لمذكرة مديرية الطب البيطري” لتحديد مدى مطابقتها للأصول الفنية.

كما قرر المحافظ إحالة مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته من مخالفات قانونية خاصة بأعمال تطوير مركز شباب الميمون (تنجيل ملعب مركز الشباب) بهدف تشغيل الملعب والمتوقف منذ سنة تقريباً حيث يمثل الملعب متنفساً حيوياً لشباب القرية وتوابعها ، بالإضافة إلى تكليفه لمديرية اسكان بني سويف بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال الإضافية بالملعب والتي تتيح استيعاب أكبر عدد من الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية بمركز الشباب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا