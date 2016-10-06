محافظ بني سويف يحيل مخالفات مجزر آلي ومركز شباب للنيابة

قرر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف إحالة مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته من مخالفات قانونية خاصة بتوقف المجزر الآلى بالواسطى على الرغم من تسلمه بتاريخ 7/2/2016م ،بالإضافة إلى قراره بتشكيل لجنة فنية لفحص الأعمال التي تم تنفيذها بالمجزر بمعرفة مقاول العملية “طبقاً لمذكرة مديرية الطب البيطري” لتحديد مدى مطابقتها للأصول الفنية.

كما قرر المحافظ إحالة مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته من مخالفات قانونية خاصة بأعمال تطوير مركز شباب الميمون (تنجيل ملعب مركز الشباب) بهدف تشغيل الملعب والمتوقف منذ سنة تقريباً حيث يمثل الملعب متنفساً حيوياً لشباب القرية وتوابعها ، بالإضافة إلى تكليفه لمديرية اسكان بني سويف بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال الإضافية بالملعب والتي تتيح استيعاب أكبر عدد من الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية بمركز الشباب .