الولايات المتحدة تغلق بعض مطاراتها وتلغي 2700 رحلة بسبب إعصار ماثيو

قررت السلطات الأمريكية إلغاء 2700 رحلة طيران بسبب إعصار ماثيو الذي يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية الليلة أن سلطات الطيران قررت إلغاء 1500 رحلة جوية كان من المقرر أن تنطلق اليوم، على أن تلغي غدا الجمعة 1200 رحلة جوية أخرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مطار “لودرديل هوليود” الدولي أغلق أبوابه اليوم أمام المسافرين فيما قرر مطارا “ميامي” و”بالم بيتش الدولي” عدم إغلاق أبوابهما، غير أن الرحلات التجارية منهما سوف تتوقف تماما.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن في وقت سابق اليوم حالة الطوارئ لمواجهة آثار إعصار ماثيو الذي وصل إلى الولايات المتحدة قادما من الدومنيكان وهايتي، حيث أسفر عن مصرع 108 أشخاص في الدولة الأخيرة وحدها فضلا عن خسائر مادية أخرى مدمرة.

أ ش أ