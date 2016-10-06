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أكاديمي: الأعياد القومية توحد الهوية الوطنية للمصريين

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أكاديمي: الأعياد القومية توحد الهوية الوطنية للمصريين أكاديمي: الأعياد القومية توحد الهوية الوطنية للمصريين

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأعياد القومية لها هدف أساسي هو توحيد الهوية الوطنية، والتاريخ المشترك للشعب المصري، لافتاً إلى أن هناك أعياد ثابتة، وأخرى تغيرت بفعل الظروف السياسية، والإجتماعية.

وأضاف صادق خلال حواره ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي أن انتصارات الماضي تعطي احساس الفخر، وتواجه بها الحاضر، موضحًا أن 60% من الشعب المصري شباب، والاحتفالات بأكتوبر فرصة جيدة لمعرفة تفاصيل الأنتصار وإعادة عرض التاريخ المصري.

وأكد صادق، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى خلال الوقت الراهن أبرزها مكافحة الإرهاب، الانقسامات، والخلافات الداخلية، فالعالم العربي فى تلك الفترة لم يعد بنفس الشكل حاليًا، مشددًا علي أن روح أكتوبر لايتم استغلالها جيدًا من أجل تنمية الروح الوطنية.

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