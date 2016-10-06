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معارض سوري: نظام الأسد أصبح أداة من في يد إيران

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معارض سوري: نظام الأسد أصبح أداة من في يد إيران معارض سوري: نظام الأسد أصبح أداة من في يد إيران

الإعلامي والمعارض سوري، غسان إبراهيم

قال الإعلامي والمعارض سوري، غسان إبراهيم، إن المعارضة تؤيد أي خطوة تسير نحو إيجاد هدنة وتحمي المدنيين في حلب، وبالتالي فإن المبادرة الفرنسية تحظى بترحيب كبير من جانب المعارضة لاسيما أنها تسعى لوقف قتل الشعب السوري علي أيدي القوات السورية والأسد، مشيرًا الى أن النظام السوري الحالي أصبح مجرد أداة من أدوات إيران لاحتلال سوريا.

وأضاف غسان، خلال حواره لقناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن زيارة وزير خارجية فرنسا الأخيرة إلى موسكو أوصلت رسائل واضحة إلى الروس، مفادها أنه ليس من المقبول استمرار هذه الحمم النارية على المدنيين في حلب، وبالتالي هناك احتمال كبير لنجاح المشروع الفرنسي والعودة من جديد للهدنة داخل الأراضي السورية.

وأشار غسان، إلى أن حديث دي ميستورا عن مرافقته شخصيًا لأعضاء النصرة من أجل الخروج من حلب مجرد تصريحات، وكان الأولى به أن يذهب الى موسكو لإيقاف القصف المتواصل ضد المدنيين في حلب.

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