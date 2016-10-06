واشنطن تبحث عن خيارات «غير دبلوماسية» بشأن سوريا رغم تحذيرات روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة أوباما تواصل مناقشاتها الداخلية عن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سوريا على الرغم من التحذير الروسي الخميس من عواقب توجيه ضربات إلى مواقع الجيش السوري.

ونقلت إحدى القنوات الإخبارية العربية عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قوله: “رأيت التصريحات التي صدرت عن موسكو، على الرغم من هذه التصريحات.. تلك المناقشات مستمرة داخل الحكومة الأمريكية”.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عقب بيان من وزارة الدفاع الروسية جاء فيه أن على واشنطن التفكير بحذر في العواقب التي يمكن أن تنتج عن توجيه ضربات لمواقع الجيش السوري لأن ذلك سيهدد أيضا الجنود الروس.

أ ش أ