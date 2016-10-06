تفاصيل “الأوضاع النفسية” للمصريين قبل نصر أكتوبر



> علّقت الإعلامية أسماء مصطفى على مرور الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، موضحةً أن هذا النصر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر على مر العصور، وأن المصريين لم يستسلموا واستطاعوا بكل براعة وبمنتهى القوة والإرادة أن يخرجوا من حالة اليأس والهزيمة ويحولوها لانتصارات عظيمة.

وفي تغطية خاصة من قناة النهار لهذه الذكرى العظيمة، أجرت الإعلامية أسماء مصطفى حواراً مع الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي، والي بدأ في سرد تحليل نفسي لأوضاع المصريين في تلك الفترة العصيبة التي تلت هزيمة 1967 وقبل انتصار أكتوبر 1973، موضحاً أن فترة ما قبل الانتصار كانت مليئة باليأس والإحباط و”ومكنش حد مصدق إن مصر هتقوم تاني وكان التشكيك شغال” على حد قوله.

أضاف أن الحالة النفسية تأزمت ما بين التفكير والإحباط الي كان موجوداً، لكن المصريين غيروا الواقع ولم يستسلموا لليأس، مشيراً إلى أن العالم بأسره اعتقد أننا لن نقوم من “كسرة نكسة 1967..إنما إحنا شعب ما بينكسرش”، حيث أكّد أن المصريين يمتلكون إصرار وتحدي مبهر، كما لفت إلى أن حصاد ما بعد النكسة غير خريطة المصريين والقادة في مصر.