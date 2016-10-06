أمريكا توجه اتهاما لستة جنود ببيع عتاد عسكري في الخارج

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص بينهم ستة جنود وجهت لهم تهمة سرقة ما تزيد قيمته على مليون دولار من العتاد العسكري الحساس الخاص بالجيش الأمريكي وبيعه على موقع إي باي لمشترين في روسيا والصين ودول أخرى.

وبحسب “رويترز”، وجهت هيئة محلفين اتحادية أمس الأربعاء الاتهامات للجنود الذين يتمركزون في فورت كامبل في تنيسي وكنتاكي مع اثنين آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان أن العتاد شمل ثمانية نظارات للرؤية الليلية بيعت لزبائن على إي باي في روسيا والصين وهونج كونج وقازاخستان وأوكرانيا وليتوانيا ومولدوفا وماليزيا ورومانيا والمكسيك.