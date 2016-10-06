أحد أبطال أكتوبر: حاربنا بشرف وكنا أسودًا كاسرة

أكد اللواء عبد الحميد خليفة عبد الرحيم، أحد أبطال نصر أكتوبر، أن المصريين خاضوا حرب 73 بشرف وعزة وكرامة، مضيفاً :”كنت أشعر أننى فى مهمة ثأرية لضحايا بحر البقر”.

وكشف بطل حرب أكتوبر، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية نجوى إبرهيم، خلال احتفالية شبكة قنوات النهار بالذكرى الـ 43 لنصر أكتوبر، أنه شارك فى أكثر من عملية فى حرب الاستنزاف وتولى قيادة عمليتين فى الحرب، واستطاع تدمير دبابتين وقتل 11 إسرائيليا وأسر جنديين، وعاد بالقوات دون خسائر، حتى تم تكليفه مرة أخرى بعملية أكبر للرد على “عربدة الإسرائيليين”.

وقال :”جنودنا كانوا أسود كاسرة..لم نقتل المدنيين بل العسكريين، وطوال عمرنا نحارب بشرف، ولم أطلق النيران على عربة عسكرية بلا تسليح أو تسليحها أقل من تسليحى”، مشيداً بالشباب المصرى، مشدداً على ضرورة إبعادهم عن “فيس بوك”، والكلام المخرب للعقول.