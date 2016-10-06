البابا تواضروس يحيى ذكرى الأنبا صموئيل شهيد حادث المنصة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، الاحتفالية التي أقامتها أسقفية الخدمات العامة الاجتماعية، بمناسبة الذكرى لـ 35 لاستشهاد الأنبا صموئيل أول أسقف للخدمات العامة والاجتماعية، والذى استشهد جوار الرئيس السادات فى حادث المنصة.

وتضمن الإحتفال الذي حضره عدد من أحبار الكنيسة، عرض فيلم وثائقي عن حياة الأنبا صموئيل، وكذلك تحدث كمال موريس نيابة عن أسرة نيافة الأنبا صموئيل، شاكرًا قداسة البابا على حضوره لهذه الاحتفالية.

كما ألقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، كلمة عن ذكرياته مع نيافة الأنبا صموئيل فى بداية خدمته كشاب معه، وعن اهتمامه بالعمل الرعوى والعمل التنموى، وكذلك فكر التكريس عنده، فيما قدم نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات درع الأنبا صموئيل للتنمية لنيافة الأنبا باخوميوس.

وفي الختام ألقى قداسة البابا تواضروس، كلمة أشار فيها إلى ذكرياته عن إحدى عظات الأنبا صموئيل، والتى أثرت فيه كثيرًا، وكانت عظة بعنوان “معًا” وتحدث فيها عن أهمية العمل الجماعي، ثم وزع البابا هدايا تذكارية على الحضور.