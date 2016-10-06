النفط يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر بدعم من مباحثات جديدة لأوبك

ارتفع النفط أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بدعم من اجتماع جديد غير رسمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تقليص الإنتاج وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي يقول فيه البعض إن السوق حققت مكاسب بلغت نحو 15 بالمئة في سبع جلسات.

وبحسب رويترز قالت مصادر في أوبك إن وزراء الطاقة من السعودية وإيران والعراق سيكونون ضمن كبار ممثلي المنظمة الذين سيجتمعون مع روسيا غير العضو في أوبك لإجراء مباحثات غير رسمية الأسبوع القادم على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول.

وارتفع النفط أكثر من ستة دولارات للبرميل منذ أن أعلنت أوبك خلال مباحثات غير رسمية في الجزائر في 28 سبتمبر أنها تأمل بخفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا وهو الأمر الذي سيخلص السوق العالمية المتخمة بالمعروض من نحو 700 ألف برميل يوميا. ويقدر محللون الفائض في المعروض بنحو مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وبالإضافة إلى تعهد أوبك بخفض الإنتاج تلقت الأسعار دعما من انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي وصل بإجمالي المسحوب من المخزونات منذ بداية سبتمبر أيلول إلى 26 مليون برميل بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الأربعاء.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا أو ما يعادل 1.3 % ليبلغ عند التسوية 52.51 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق إلى 52.65 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 61 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 50.44 دولار للبرميل في أول تسوية عند مستوى يتجاوز الخمسين دولارا منذ 24 يونيو.