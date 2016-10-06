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السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 بدعوى تصدير تكنولوجيا حساسة لروسيا

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السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 بدعوى تصدير تكنولوجيا حساسة لروسيا السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 بدعوى تصدير تكنولوجيا حساسة لروسيا

وزارة العدل الأمريكية – أرشيفية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مواطنا أمريكيا واثنين من المواطنين الروس ألقي القبض عليهم يوم الخميس في اتهامات متعلقة بمزاعم عن تصدير غير قانوني لتكنولوجيا عسكرية من الولايات المتحدة إلى روسيا.

وبحسب رويترز أضافت الوزارة أن ألكسي باريشيف من بروكلين في نيويورك – وهو مواطن حاصل على الجنسية الأمريكية – ألقي القبض عليه لتصديره تكنولوجيا عسكرية دون سند قانوني. وألقي القبض بالتزامن على المواطنين الروسيين دمتري أليكساندروفيتش كاربينكو وأليكسي كروتيلين في اتهامات بالتآمر مع باريشيف.

ومن المقرر أن يمثل الثلاثة أمام المحكمة يوم الخميس.

وزعمت في دعواها أن المتهمين شاركوا في مؤامرة للحصول على إلكترونيات دقيقة من مصنعين وموردين في الولايات المتحدة وتصديرها إلى روسيا مع تفادي الرقابة الحكومية على صادرات التكنولوجيا الفائقة.

وتقيد الولايات المتحدة صادرات مواد تعتقد أنه يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا للإمكانات العسكرية وانتشار الأسلحة لدول أخرى وتقوض الأمن القومي الأمريكي.

وقد يواجه المتهمون في حالة إدانتهم أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها مليون دولار.

 

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