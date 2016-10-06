الهام شاهين ونيللي كريم غاضبتان من الرجال والسبب...

بمناسبة عرضه للمرة الأولى في مهرجان لندن للفيلم، أفرجت الفنانة إلهام شاهين للمرة الأولى عن الاعلان الترويجي لفيلم "يوم للستات" من بطولتها مع النجمة نيللي كريم، حيث تظهران لأول مرة معاً بدور نساء من حي شعبي تتاح لهن فرصة ممارسة العوم بحمام سباحة شعبي تابع لمركز شباب ليوم واحد في الأسبوع.

التريلر يظهر في ثوانيه المعدودة غضب نساء الحارة وبمقدمتهن نيللي كريم من انفراد رجالها بالسباحة طوال الأسبوع في حمام السباحة الوحيد، ويظهر الفنان القدير فاروق الفيشاوي بمايوه، ويعاني من القاء الماء من شرفات الحارة، بينما تضم أحداث الفيلم كيف ستتغير أحوال النساء بعدما نجحن في تخصيص يوم لهن لممارسة السباحة!!

فيلم "يوم للستات" من تأليف هناء عطية وإخراج كاملة أبو ذكرى، وبطولة الهام شاهين ونيللي كريم وناهد السباعي ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوي وسماح أنور وهالة صدقي، وسيشارك بمهرجان القاهرة السينمائي داخل المسابقة الرسمية.