بالفيديو: نجلاء بدر تعتزل مشاهد الإغراء ومتعاطفة مع هذه الخائنة

رفضت الفنانة نجلاء بدر تصنيفها كممثلة إغراء كما رفضت وصف أعمالها الفنية بـ"أدوار إغراء"، مؤكدة أنها لا تمثل الإغراء الجسدي بمفهومه الدارج بين الناس، وكثير من الناس يشبهوها بالفنانة مديحة يسري، واعترفت بأنها قررت الامتناع عن تقديم أي مشاهد مثيرة احتراما لزوجها.

وأضافت نجلاء بدر - خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" : بالنسبة للإغراء كلنا عندنا في نظرة العين بس إغراء.. فيه دور إغراء بإسفاف، وفي دور إغراء في إطار درامي.. وأنا مش بلبس عريان في أدواري.

تابعت: مش بحب أكيد أتحط في التراك ده بس كان صعب أطلع منه خاصة في البداية.. وعموما مفيش واحدة تزعل لما يتقال عليها أنثى حلوة..وهند رستم وناهد شريف مكنوش مكروهين، وكشفت نجلاء أنه لا يمكنها أن تكرر ادوار الإغراء مرة أخرى في أعمالها الفنية المقبلة سواء في الدراما أو السينما.

وقالت أنها ارتدت المايوه وكان هناك قبلة، في فيلم "قدرات غير عادية" مؤكده أنه مستحيل أن تكرره مرة أخرى، وزوجها قال أنه في الأول كان فرد ومشاهد مثله مثل غيره، أما في الوقت الحالي له بيت وما يضره يضرها.

وكشفت نجلاء أنها لم تصدم في حياتها من الرجال على الرغم من الموقف الذى تعرضت له مع الكينج محمد منير حينما تركها يوم حفل "كتب الكتاب"، وقالت بدر أن الصدمة الوحيدة التي مرت بها في حياتها هي وفاة والدها ووالدتها، حيث أن والدها حينما ولدت سماها نجلاء على اسم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، مؤكدة أنه كان يتمنى أن يراها ممثله في السينما.

أوضحت نجلاء إنها تزوجت من رجل الأعمال محمد عفيفي بعد فترة قصيرة من أول لقاء، حيث لم تزيد فترة التعارف عن ستة أشهر، وذلك بعدما مرت بتجارب عديدة جعلتها تلغي فكرة الزواج من حياتها، ولكنها تراجعت لأسباب.

وأضافت: أولًا لما الواحدة بتكبر بتفهم أكتر سيكولوجية الراجل.. اللي حصل أن كل صحابي متجوزين ومخلفين إلا أنا.. وحسيت الوضع ده أكتر أيام الثورة لما كل واحد قفل على بيته وولاده وبقيت لوحدي ..الحتة دي كانت قاسية جدا عليا، خاصة نظرة خوف كل صديقة منك على زوجها.

وتابعت قائلة: ليا أخ بس عنده بيته وولاده والولاد أهم من الأخت طبعا..وحصل اضطهاد للمرأة غريب من بعد الثورة بردوا. خلاني أحس أن كيان الراجل مهم في حياتي..ولما قابلت محمد مخدناش وقت، العلاقة تطورت بسرعة..قلتله أنا مش بتاعة لعب قالي أنا أصلا عايز اتجوزك..وأنا فعلا حبيته.

اعتبرت نجلاء الخيانة سواء كانت من الرجل أو المرأة من أصعب الأشياء التي تحدث في الحياة، أكدت أنها ترى أن خيانة المرأة ليس لها أي مبرر خاصة وانها من الممكن أن تطلب الطلاق من زوجها حتى لا يطلق عليها لفظ "الزوجة الخائنة".

وأشارت إلى أن هناك دراسة تؤكد بأن الرجل الذي يشك في تصرفات زوجته يرفض البحث ورائها خوفا من أن يعرف الجميع بأن زوجته تخونه، ولكنها تعاطفت مع سيدة خائنة واحدة، وهى شخصيتها بمسلسل "فوق مستوى الشبهات وأكدت أنها قررت أن تتقمص شخصية "دينا" بدقة حتى يصدقها المشاهد، ولكنها ترى أن العقاب الذي وقعه عليها زوجها في المسلسل ، كان قاسيا للغاية لأنه من الصعب أن تحرم أم من رؤية أبنائها طوال حياتها.

شاهد نجلاء بدر من برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

