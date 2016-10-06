كيم كردشيان لن تزور دبي هذا الشهر..وهذا سبب غياب حارسها الشخصي لحظة السطو

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian تعيش حالة نفسية صعبة بعد عملية السطو المسلحة التي تعرضت لها في باريس.

فقد أعلنت النجمة أنها لن تتوجه إلى دبي كما كان متوقعاً في 14 من أكتوبر برفقة خبير الماكياج ماريو وديديفانوفيك Mario Dedivanovic.

وعلى ذلك فإن خطط الاحتفال بعيد ميلادها الـ36 في 21 من الشهر الحالي قد تغيرت، ولن تحتفل في دبي.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان في الأيام المقبلة عن الموعد الجديد لزيارة كيم المتوقعة لدبي، بحسب وديديفانوفيك.

وفي سياق منفصل، وبعد العديد من الأسئلة والشكوك التي أثيرت حول عملية السطو وأبرزها تلك المرتبطة بغياب حارسها الشخصي، أكد الحارس الالماني الأصل باسكال دوفييه Pascal Duvier ، الذي يتولى حراسة كاردشيان، والذي يبلغ طوله 1,93 متراً ووزنه 119 كيلوغراماً، أنّه سينتقم من الفاعلين.

وكشف الحارس أنه كان يرافق كيندال جينير وكورتني كارداشيان، شقيقتيّ كيم، أثناء وجودهما في أحد أماكن السهر في المستديرة الثامن، في العاصمة الفرنسية.

يشار إلى أنّ باسكال كان تولّى حراسة عدد من النجوم العالميين قبل كيم كردشيان، ومنهم دايفيد غيتا، لانا دل راي، كارا دولوفيني، وآخرين.