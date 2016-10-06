الشرطة تطارد “نسناسًا هاربًا” فى شوارع المقطم

أعلنت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم حالة الطوارىء، بعدما تلقت عدة بلاغات من الأهالى عن وجود “نسناس ” فى شوارع الحى، وتم إخطار قسم شرطة المقطم وإدارتى الطب البيطرى والبيئة بالواقعة.

وأكد اللواء أسامة هلال رئيس حى المقطم، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك النسناس، بعد التوصل إليه، مشيرا إلى أن تربية هذه الحيوانات بالوحدات السكنية مخالف ومحظور قانونا، مشيرا إلى أنه تم إخطار قسم الشرطة وإدارتى الطب البيطرى والبيئة بالواقعة لاتخاذ الإجرءات القانونية.

وتسبب ظهور النسناس فى شوارع حى المقطم، فى إثارة حالة من الذعر بين المواطنين، فى الوقت الذى فشلت فيه محاولات بعض الأهالى والشباب فى الإمساك بالنسناس.