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الاحتلال الإسرائيلي يقصف حدود غزة بالمدفعية

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف حدود غزة بالمدفعية الاحتلال الإسرائيلي يقصف حدود غزة بالمدفعية

الجيش الإسرائيلي

قصفت الدبابات الإسرائيلية قطاع غزة بعد سقوط صاروخ من القطاع المحاصر على منطقة غير مأهولة في الأراضي الإسرائيلية اليوم الخميس، في ثاني تبادل لإطلاق النار خلال يومين، بحسب مسؤولين.

وبحسب فرانس برس سقط الصاروخ في أشكول القريبة من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، بحسب ما ذكر الجيش الاسرائيلي في بيان.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران الدبابات مستهدفا أراض زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، بحسب ما ذكر مصدر أمني في حماس.

وعادة ما ترد إسرائيل على إطلاق صواريخ من غزة، إلا أن ردودها الأخيرة كانت أقوى من الماضي.

 

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