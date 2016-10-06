الرئيس اليمني يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى ال`43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 73 .

وقال هادي في نص برقيته “نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الإنتصارات الخالدة للأمة العربية”لافتا أن الذكرى الــ43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم .

وأكد الرئيس هادى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين .. متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والأزدهار.

كما بعث الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء برقية تهنئة للمهندس اسماعيل شريف رئيس الوزراء بهذه المناسبة .

أ ش أ