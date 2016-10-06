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إيناس جوهر تبكى على الهواء لاستعادة ذكريات حرب أكتوبر

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إيناس جوهر تبكى على الهواء لاستعادة ذكريات حرب أكتوبر إيناس جوهر تبكى على الهواء لاستعادة ذكريات حرب أكتوبر

>كتب أحمد عبد الرحمن

بكت الإذاعية إيناس جوهر، خلال سردها ذكريات حرب السادس من أكتوبر، مضيفة أنها تلقت خبر حرب 73 من إذاعة الشرق الأوسط وقت عملها.

وأضافت خلال لقائها بالكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى والإعلامية سالى عبد السلام، على فضائية النهار، خلال الاحتفال بالذكرى الـ43 لحرب السادس من أكتوبر،أنها كانت تزور الجنود على الجبهة حباً وتشجيعاً لهم ليزدادوا صبراً وحماساً وقوة، وتابعت:"كل الأصوات النسائية خرجت من الهواء ما عدا هى ودرية شرف الدين، وهذا يعنى انتصارهما فى الحرب". 

 


>بالفيديو..إيناس جوهر تبكى على الهواء لاستعادة... by youm7


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