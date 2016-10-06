تحذير للأهالى طفلة تقوم بإبتلاع شئ متواجد فى كل منزل والنتيجة كارثية

شيماءمصطفى

أن يتم فقد طفل بأن يُخطف أو يموت هى من أكبر الكوارث التى يمكن يتعرض لها الأهالى حول العالم وقد يكون ذلك نتيجة عن عدم الوعى والمعرفة أو عن نتيجة هفوات بعض الأهالى فى تأدية دورهم فى رعاية أطفالهم ولذلك وجب التنبية إن من غير المسموح والمقبول أن يغض الأهالى النظر عن تحركات وأفعال أطفالهم لأن هذا قد يؤدى إلى كارثة كبيرة كما حدث مع تلك الطفلة.

الطفلة التى لم يتجاوز عمرها عامين وتُدعى بريانا قد أصيبت فى مساء يوماً ما فجأة دون سابق إنذار أو أعراض بحمى ولكنها حمى قوية، وظن أفراد عائلتها أن تلك الحمى قد تكون ناتجة عن رشح بسيط إلا أنها فى اليوم التالى بدأت أن تتقيّأ دماً وازرقّت بالكامل وتبين بعد ذلك بعدما نُقلت للمستشفى بصورة فورية وبعدما تم إجراء لها تصوير بالأشعة تبين أنها قد ابتلعت بطارية مسطحة والتي تستخدم في كلاً من أجهزة الريموت الخاصة بالتلفزيون وأيضاً توجد بالآلات الحاسبة والساعات و الألعاب الخاصة بالأطفال.

وحاول الأطباء أن يقوموا بإجراء عملية طارئة إلى بريانا وذلك لمحاولة وقف الحمض الموجود بداخل البطارية الذى أنتشر فى جسمها ولكنهم فشلوا فى أن يوقفوا النزيف المستمر مما أدى إلى وفاة الطفلة بتأثرها بالتسمم الناتجح عن الحمض المتواجد بداخل البطارية.

وللأسف لم يدرك أهل الطفلة بريانا ما الذي حدث لطفلتهم إلا بعد أن فوات الأوان لذلك يجب أن ينتبة كل الأباء والأمهات على تصرفات وتحركات أطفالهم لأنها قد تتسبب فى مشاكل كبيرة وهم غير منتبهون!

شبكةعيونالإخبارية

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