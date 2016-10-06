الرئيس اليمنى يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 73 .

وقال هادى فى نص برقيته.. نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية،لافتا أن الذكرى الـ43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم .

وأكد الرئيس هادى ، عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين .. متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والرقى والأزدهار.

كما بعث الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء برقية تهنئة للمهندس اسماعيل شريف رئيس الوزراء بهذه المناسبة .