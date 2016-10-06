أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

Google+ Print
الرئيس اليمنى يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر الرئيس اليمنى يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

>(أ ش أ)

بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 73 .

وقال هادى فى نص برقيته.. نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية،لافتا أن الذكرى الـ43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر سطرها شهداء الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم .

وأكد الرئيس هادى ، عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين .. متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والرقى والأزدهار.

كما بعث الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء برقية تهنئة للمهندس اسماعيل شريف رئيس الوزراء بهذه المناسبة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»