أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس يحيى ذكرى الأنبا صموئيل شهيد حادث المنصة

Google+ Print
البابا تواضروس يحيى ذكرى الأنبا صموئيل شهيد حادث المنصة البابا تواضروس يحيى ذكرى الأنبا صموئيل شهيد حادث المنصة

>كتبت سارة علام

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاحتفالية التي أقامتها أسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بمناسبة الذكرى لـ  35 لإستشهاد الأنبا صموئيل أول أسقف للخدمات العامة والاجتماعية الذى استشهد جوار الرئيس السادات فى حادث المنصة.

 

تضمن الإحتفال الذي حضره عدد من أحبار الكنيسة عرض فيلم وثائقي عن حياة الأنبا صموئيل ،  وكذلك تحدث د.كمال موريس نيابة عن أسرة نيافة الأنبا صموئيل شاكرا قداسة البابا على حضوره  لهذه الاحتفالية.

كما ألقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية  ، كلمة عن ذكرياته مع نيافة الأنبا صموئيل فى بداية خدمته كشاب معه وعن اهتمامه بالعمل الرعوى والعمل التنموى وكذلك فكر التكريس عنده ، فيما  قدم نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات درع الأنبا صموئيل للتنمية لنيافة الأنبا باخوميوس.

وفي الختام ألقى قداسة البابا تواضروس ،   كلمة أشار فيها إلى ذكرياته عن إحدى عظات الأنبا صموئيل التى أثرت فيه كثيرا، وكانت عظة بعنوان ( معا ) تحدث فيها عن أهمية العمل الجماعي، ثم وزع البابا  هدايا تذكارية على الحضور.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365