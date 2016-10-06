بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 100 جرام من مادة تصنيع الهيروين

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب المصريين لتهريب حوالى 100 جرام من "الكرات" المخدرة، وهى المادة الخام لتصنيع الهيروين.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت اشتبه عمرو العميرى، فى أحد الركاب، وبالعرض على أحمد أبو السعود مدير الإدارة ونائبته أميرة عطية، تم تأييد الاشتباه فتم تكليف صلاح محمد صلاح بتفتيش الراكب بحضور مصطفى راشد ورمضان عبد المعطى.

وأسفرت عملية التفتيش، التى قام بها حافظ حجازى وأحمد السيد عن حيازة الراكب لـ 100 جرام من مادة الكرات التى تستخدم فى تصنيع الهيروين.

وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.