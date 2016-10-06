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تشغيل موديلات M من «BMW» بالكهرباء

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تشغيل موديلات M من «BMW» بالكهرباء تشغيل موديلات M من «BMW» بالكهرباء

BMW 7-series

 

قد تزود موديلات M GmbH “الساخنة” التي تعتبر خلاصة الروح الرياضية لدى شركة “بي ام دبليو” بمحركات كهربائية وبعض عناصر القيادة الذاتية مستقبلاً.

ومع هذا لا تعتقد إدارة الشركة أن هذه الاستحداثات ستؤثر على طابع السيارات المذكورة وعلى صورة الماركة بشكل عام، لأن مهندسي” بي ام دبليو” يستطيعون المحافظة في تلك السيارات على ما من شأنه أن يجذب من يشتري السيارات الحاملة حرف M، وذلك بسب ما نشرته روسيا اليوم.

وصرح عضو مجلس إدارة شركة بي ام دبليو يان روبرتسون، بأن سيارات الشركة الحاملة حرف M تعيش أنجح مرحلة في تاريخها، وأضاف أن أسرة هذه الموديلات هي أكثر عددًا وتباع في أنحاء العالم. وذلك علما بوجود تقنيات بإمكانها تطوير هذه الأسرة.

وسيكون من غير المستغرب أن تفضل شركة بي ام دبليو طريقا آخر للتطور إذ ستبدأ بتصميم سيارات كهربائية وهجينة “ساخنة” على أساس تقنيات ماركة i الفرعية، الأمر الذي سيمكن من كهربة سيارات M الرياضية في الوقت الذي ستصبح فيه سيارات i رياضية أكثر، ولا ترفع إدارة شركة بي ام دبليو الستار عن تفاصيل هذا الموضوع، ولكن من المعروف أن إدارة الشركة المقيمة في بايرن تخطط للبدء ببناء سيارات كهربائية ذات قيادة ذاتية في بداية العقد المقبل فقط.

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أونا