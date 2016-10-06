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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ارتفع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس باستثناء شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم التي استقرت.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.13 نقطة بنسبة 3.06% لتسجل 4.38 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.48 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 4.26 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.15 نقطة بنسبة 2.44% لتسجل 6.30 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.300 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 5.75 دولار.

وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.04 نقطة بنسبة 1.69% لتسجل 2.10 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.80 دولار وأقل مستوى لها عند 2.06 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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