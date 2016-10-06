تعرف على أفضل 20 هاتفًا خلويًا في العالم

وصنفت الهواتف بحسب الميزات وجودة التصنيع والجودة والسعر مقارنة بالميزات:

1- iPhone 7 Plus :

وجاء في المرتبة الأولى نظرا للتطبيقات الموجودة فيه ومقاومته للماء، إضافة إلى كاميرته بعدستها المزدوجة، والتي ميزته عن هاتف iPhone 7.

2- iPhone 7:

صنف iPhone 7 كثاني أفضل هاتف خلوي موجود في الأسواق حاليًا، وما يميز هذا الجهاز جودة التطبيقات الموجودة فيه، بالإضافة إلى التحسينات التي طرأت عليه مقارنة بآيفون 6، كمقاومته للماء والغبار وجودته العالية في التصوير في ظروف الرؤية الليلية.

3- Galaxy Note 7:

طرحت شركة سامسونغ هذا الجهاز بميزات عالية جدا بهدف منافسة iPhone 7 في الأسواق، ثم بدأت الشركة سحب أجهزة Note 7 من الأسواق بعد فترة من طرحها وذلك بسبب مشاكل في انفجار بطاريتها، لكنها عادت واستأنفت مبيعاته بعد ان حلت تلك المشكلة من قبل الشركة المصنعة للبطاريات.

ويتمتع Note 7 بمواصفات ممتازة وشاشة تعد من أفضل شاشات الهواتف المطروحة بالسوق، إضافة إلى انه مقاوم للماء، واتى بميزة أمان مميزة هي ماسح شبكية العين.

4- Galaxy S7:

من أحدث أجهزة سامسونغ المطروحة في الأسواق. وتعد كاميرا S7 من افضل كاميرات الهواتف الحالية، بالإضافة إلى ميزة Samsung Pay الموجودة فيه والتي ستمكن المستخدم من الدفع بواسطة الهاتف في العديد من المتاجر التي تتعامل مع ميزة الدفع الالكتروني.

5- Samsung Galaxy S7 Edge:

ويأتي بشاشة بحجم 5.5 بوصات وبطارية بسعة أكبر من سعة بطارية Galaxy S7، بالإضافة إلى مقاومته للماء.

6- iPhone 6s:

يحظى هذا الهاتف بشعبية كبيرة وسعره أرخص من iPhone 7 بحوالي 100 دولار، بالإضافة إلى الأناقة التي يتمتع بها، وتضمن شركة آبل حصول الجهاز على آخر التحديثات والتطبيقات التي ستصدرها.

7- iPhone 6s Plus:

وحجمه أكبر بقليل من حجم iPhone 6s ، ومعالج بميزات ممتازة إضافة إلى ماسح لبصمات اليد يعتبر الأفضل حاليا في الأسواق.

8- iPhone SE:

وهو أفضل جهاز بحجم 4 بوصات موجود في الأسواق حاليا، ويأتي بمواصفات مماثلة لآيفون s6، وسعره حوالي الـ 400 دولار.

9- Nexus 6P:

يعد Nexus 6P نسخة أكبر حجما من نيكزس 5X، وصنع الجهاز من قبل شركة هواوي ذات السمعة الممتازة في سوق الهواتف الخلوية.

10- Nexus 5X:

يعد Nexus 5X من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد والتي يمكن شراؤها حاليا، كما يحصل هذا الهاتف على أحدث التحديثات من شركة جوجل.