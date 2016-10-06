بالصور.. وكيل صحة بني سويف يقوم بتصليح أحد الأسرة أثناء تفقده مستشفي الصدر

تفقد اليوم الخميس الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزراة الصحة ببني سويف يرافقة الدكتورأحمد بغدادي مدير إدارة مكافحة العدوي بالمديرية مستشفي الصدر للتأكد من تواجد النوباتيجية وتوافر المستلزمات الطبية داخل المستشفي بجانب الإطمئنان علي إكتمال أجهزة ومستلزمات تشغيل العناية المركزة وحل بعض مشكلات تطوير عدد من العنابر وغرف العزل ، وأثناء تفقد وكيل وزراة الصحة لعدد من الغرف قام ومرافقية بإصلاح وتركيب أحد الأسرة المتواجدة بالمستشفي .