إسبانيا تحقق في تبادل بيانات بين واتس آب وفيسبوك

تحقق وكالة حماية البيانات الإسبانية في التحديث الأخير الذي أعلنت عنه شركة “فيسبوك” الخاص بتبادل بيانات المستخدمين الشخصية مع تطبيق “واتس آب” الذي تملكه.

وبحسب وسائل إعلام فإن الوكالة تعمل على التأكد من التزام هذا التحديث بالقوانين والتشريعات الإسبانية الخاصة بحماية بيانات المستخدمين.

ويشمل التحقيق حجم المعلومات التي تم جمعها من مستخدمي “واتس آب” وإرسالها لـ”فيسبوك” والأهداف التي استخدمت فيها، وهل يتم الاحتفاظ بها أم لا ومدى قدرة العملاء على رفض هذا التحديث.

وأكدت الوكالة الإسبانية أنها سوف تنسق هذا التحقيق مع كل من نظيراتها في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، التي أعلنت عن تحقيقات مماثلة في هذا الأمر بمجرد أن أعلنت “واتس آب” أنها ستبدأ في مشاركة بيانات المستخدم مع الشبكة الاجتماعية كجزء من برنامج خاص بين الشركتين.