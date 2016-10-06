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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الــ 43 لانتصارات حرب أكتوبر

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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الــ 43 لانتصارات حرب أكتوبر أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الــ 43 لانتصارات حرب أكتوبر

أمير الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أعرب خلالها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت استذكر – في رسالته – بكل فخر هذه الملحمة الخالدة التي سطرها شهداء الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية، والتي امتزجت فيها الدماء الكويتية والمصرية معا فيها، مجسدة بذلك أسمى عرى الروابط الأخوية والعلاقات الحميمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنها خالص تهانيه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة متمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية ولمصر وشعبها كل الرقي والازدهار.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.

أ ش أ

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