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أوباما يعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار ماثيو قبل وصوله لفلوريدا

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أوباما يعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار ماثيو قبل وصوله لفلوريدا أوباما يعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار ماثيو قبل وصوله لفلوريدا

الرئيس الامريكي

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالة الطوارئ الفيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك استعدادًا لوصول إعصار ماثيو إليها.

اتجه الإعصار ماثيو أقوى عاصفة في منطقة الكاريبي منذ نحو عشر سنوات صوب جنوب شرق الولايات المتحدة يوم الخميس بعدما قتل 102 شخص على الأقل معظمهم في هايتي في رحلته المدمرة شمالا.

وبحسب رويترز قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار ماثيو ستشتد من الدرجة الثالثة إلى الرابعة في طريقه من شمال غرب الباهاما إلى ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي. ومن المحتمل أن تتجه العاصفة مباشرة نحو ولاية فلوريدا أو تمر فوق ساحلها ليل الخميس.

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