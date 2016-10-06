مصدر: لا توجد أى كاميرات مراقبة أمنية تسجل الأحداث بالتجمع الخامس

كشف مصدر أمنى، عن عدم وجود أى كاميرات مراقبة أمنية فى منطقة التجمع الخامس حتى تتوصل إلى المتهمين فى محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد رئيس قطاع التفتيش القضائى، بالقرب من منزله بالتجمع، من خلال سيارة مفخخة و التى ساهمت فى عدم التوصل إلى هوية الجناة حتى الآن.

و أضاف المصدر لـ "اليوم السابع"، أن جميع الكاميرات التى تضبط العمليات الجنائية أو الإرهابية يكون لها خاصية تسجيل الأحداث التى تقع بمحيط التغطية التى تراقبها الكاميرات غير متواجدة بالمنطقة، موضحا أن جميع الكاميرات التى تم تركيبتها بمحيط العقارات والفيلات لا توجد بها عمليات تسجيل للأحداث و لديها إمكانيات مراقبة معينة، مناشدا المسئولين بتركيب كاميرات مراقبة بتلك المناطق حتى يتم من خلالها معرفة خطوط سير المركبات والمتواجدين بها حتى يتم ضبط أى عمليات إجرامية.

وأشار إلى أن جميع الكاميرات المتواجدة بمحيط المنازل والمحلات والفيلات لديها أبعاد محددة و لاتستطيع رصد أى محاولات سرقة أو بلطجة على مسافة كبيرة من المكان، كما أنها لا تستطيع التخزين حتى يتم التعرف على المتورطين فى تلك الوقائع، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية التى تسجل الوقائع تقوم بتتسجيل الأحداث و تخزينها و يقوم أفراد الأمن بتفريغ جميع المواد المتواجدة داخل ذاكرة الكاميرا حتى يتم التوصل إلى مرتكبى أى وقائع