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الجيش السوري يسيطر على تلة حلب جنوب غرب البريج

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الجيش السوري يسيطر على تلة حلب جنوب غرب البريج الجيش السوري يسيطر على تلة حلب جنوب غرب البريج

الجيش العربى السورى_أرشيفية

 

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة السورية العاملة في حلب، تقدما جديدًا في عملياتها على التنظيمات الإرهابية، بعد سيطرتها على عدد من كتل أبنية في حي بستان الباشا، وشمال دوار الصاخور وواصلت ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له، أن “وحدات من الجيش السوري استعادت بشكل كامل أبنية وأبراج شركة الكهرباء شمال دوار الصاخور على الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب بعد القضاء على آخر بؤر الإرهابيين فيها”، بحسب ما نقلته سبوتنيك عن سانا

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري “فرضت سيطرتها النارية على تلة حلب جنوب غرب البريج شمال شرق مدينة حلب وأوقعت العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب”.

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