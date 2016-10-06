نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة بعيداً عن الملوثات

يساعد طهو كميات كبيرة من الطعام وتجميدها في الثلاجة لاستخدامها لاحقاً في توفير الوقت، خصوصاً للسيدات العاملات خارج المنزل. لذا، يقدم "سيدتي. نت" بعض النصائح المساعدة في حفظ الطعام المطهو بأمان:

| لا بدّ من تبريد الطعام المطهو حسب حرارة الغرفة، قبل إدخاله إلى الثلاجة؛ تفادياً لاحتفاظه بالرطوبة داخل الثلاجة إذا وضع ساخناً.

| يجب تخزين الطعام في الثلاجة في نفس يوم الطهي.

| يُفضّل تجنب استخدام الأواني الزجاج لتخزين الطعام، خشية أن تنكسر بسبب الحرارة.

| لا بد من تجنب استخدام النايلون في حفظ الأطعمة لفترات طويلة؛ لأنه يسمح بتسرب الملوثات إليها.

| يمكن الاستعانة بـ"التابرووير" أو الأواني المعدّة من " الستاينلس ستيل" لحفظ الطعام بأمان، مع الحرص على تسجيل اسم الطعام على الوعاء الموجود بداخله وتاريخ وضعه في الثلاجة.

| يمنع إخراج الطعام المجمد ثم وضعه ثانية في الثلاجة، لذا يفضل تقسيم الطعام في أكياس منفصلة لوجبات عدة حسب حاجتك.

| يستحسن الامتناع عن رفع درجة التجميد إلى الحد الأقصى‏، حتى لا تفقد الأطعمة مذاقها وفوائدها الغذائية.