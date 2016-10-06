ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «تشابا» إلى 7 قتلى في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة السلامة العامة والأمن في كوريا الجنوبية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار تشابا الذي ضرب مناطق جنوب البلاد على رأسها جزيرة جيجو ومدينتي بوسان وأولسان مؤخرا، إلى 7 قتلى وفقدان 3 آخرين.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية شرد الإعصار الذي صاحبته الأمطار الغزيرة والرياح القوية، 198 شخصا من 90 أسرة ويقيم هولاء بشكل مؤقت في مدارس ومراكز خدمة رعاية السكان وغيرها، كما غرق 508 منازل.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 229 ألف منزل في المناطق المنكوبة غير أن معظمها تم إعادة الخدمة الكهربائية فيها حتى صباح اليوم.

وغرقت حوالي 508 من المنازل بسبب الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار، ومعظمها في مدينة أولسان، أيضا 150 مبنى للتجارة و22 مصنعا بما فيها مصنع هيونداي موتور في مدينة أولسان، فضلا عن 1,050 سيارة من بينها 80 وحدة في جزيرة جيجو و900 وحدة في مدينة أولسان وغيرها.