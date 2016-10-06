لبنانية «معمرة» تدفن ابنها الأصغر صاحب الـ «86 عامًا»

شهدت السيدة اللبنانية ميمونة الأمين الكثير من الأحداث الحزينة خلال عمرها الذي تخطى القرن، كان آخرها وفاة “ابنها الأصغر”، الذي شاركت في مراسم دفنه بحزن بالغ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء، إن بلدة الدبابية الواقعة شمالي لبنان شيعت حسن طالب صبحة، “الابن الأصغر لأكبر معمرة في لبنان”، الذي توفي عن 86 عاما.

و”بكت ميمونة ابنها الذي كان سندها”، ويحيطها “بعناية ورعاية كبيرتين، وقد أعرب في مناسبات عديدة عن فخره بها، وكان دائما قلقا على حياتها وصحتها..”، حسب الوكالة.

وولدت ميمونة، حسب بطاقتها الشخصية عام 1890، ولكنها قالت في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام المحلية أنها أكبر من ذلك بسنوات، وتعتبر أكبر معمرة في لبنان.