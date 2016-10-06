أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لبنانية «معمرة» تدفن ابنها الأصغر صاحب الـ «86 عامًا»

Google+ Print
لبنانية «معمرة» تدفن ابنها الأصغر صاحب الـ «86 عامًا» لبنانية «معمرة» تدفن ابنها الأصغر صاحب الـ «86 عامًا»

السيدة المعمرة تبكي حزنًا على ابنها

شهدت السيدة اللبنانية ميمونة الأمين الكثير من الأحداث الحزينة خلال عمرها الذي تخطى القرن، كان آخرها وفاة “ابنها الأصغر”، الذي شاركت في مراسم دفنه بحزن بالغ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء، إن بلدة الدبابية الواقعة شمالي لبنان شيعت حسن طالب صبحة، “الابن الأصغر لأكبر معمرة في لبنان”، الذي توفي عن 86 عاما.

و”بكت ميمونة ابنها الذي كان سندها”، ويحيطها “بعناية ورعاية كبيرتين، وقد أعرب في مناسبات عديدة عن فخره بها، وكان دائما قلقا على حياتها وصحتها..”، حسب الوكالة.

وولدت ميمونة، حسب بطاقتها الشخصية عام 1890، ولكنها قالت في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام المحلية أنها أكبر من ذلك بسنوات، وتعتبر أكبر معمرة في لبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا