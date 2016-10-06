إقامة فخمة ومريحة في "أمواج روتانا" بـ"جميرا"

يقع فندق "أمواج روتانا"* على طول شارع التسوق والترفيه "ذا ووك" في "جميرا بيتش رزيدنس/ جي بي أر"، ويتألف من 301 غرفةً تتميز بكونها الأكبر حجماً في "جي بي أر"، ويقدّم خيارات منوعة من الطعام في مطاعمه الستّ، ومنها:"روسو" الإيطالي و"بينيهانا" الياباني – الأميركي.

في "أمواج روتانا"، يعيش النزلاء تجربةً فخمةً ومريحةً، علماً بأن إلى جانب الغرف المفروشة بعناية وذوق رفيع، هناك غرف "كلوب روتانا" التي تحوّل الإقامة الخاصّة إلى ذكرى لا تنسى، مع الإشارة إلى أن في "كلوب روتانا" تتوفّر منتجات "لوكسيتان" الفخمة. ويتيح موقع الغرف للضيوف المتعة بمشهد شروق الشمس وغروبه، من خلال الشرفات الخاصّة التي تتألّف منها كلّ غرفة. وتطلّ الأخيرة على الخليج العربي وجزيرة "النخلة" الخلابة. ومن جهة ثانية، تكثر مرافق الترفيه داخل "أمواج روتانا"، ومنها: نادي اللياقة البدنية "(بادي لاينز) الذي يضمّ صالة للألعاب الرياضية المجهّزة تجهيزاً كاملاً، والـ"جاكوزي" وغرف البخار والـ"ساونا"... وفي هذا الإطار، يوفّر الـ"سبا" في "أمواج روتانا" خدمات التدليك، مثل: التدليك السويدي وتدليك الحجر الساخن والتدليك التايلندي، ووسائل العناية بالوجه وتدليكه.

أمّا الضيوف الذين يفضلون تمضية وقت مرح خارج الفندق، أي في المنطقة المجاورة على طول "ذا ووك"، فيمكنهم تناول الطعام في المطاعم الكثيرة في المكان، أو مرافق الترفيه المتواجدة في "مول ذا بيتش"، لا سيما حديقة الأطفال المائية، فضلاً عن المتاجر التي تبعد مسافة خمس دقائق عن الفندق، وبالتالي يمكن بلوغها سيراً على الأقدام.

إشارة إلى أن محطّة "ترام دبي" لا تبعد أكثر من ثلاث دقائق سيراً على الأقدام من الفندق، وكذلك هي محطة "المترو". علماً بأن "أمواج روتانا" يوفّر خدمة نقل مجانية للخروج واستكشاف أبرز المراكز في المدينة، كـ"دبي مول" و"مول الإمارات". وهو يشارك في برنامج الحفاظ على البيئة (روتانا إيرث) الشامل الذي يعالج الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

_______________________________________________

*عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للفندق www.rotana.com/amwajrotana، يمكن للضيوف الحصول على خدمة الـ"واي فاي" مجاناً في الغرف.