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نشرةONA ا موعد ظهور رانيا بدوي علىonE..صابر الرباعي ومروة ناجي يحيان حفل MBC مصر..أحمد يونس ضيفCBC

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أحمد يونس_رانيا بدوى_صابر الرباعى

أحمد يونس_رانيا بدوى_صابر الرباعى

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تواصل قنوات “MBC ” تبنيها لإطلاق مختارات من الحفلات الغنائية الكبري بشرم الشيخ “مدينة السلام”، وتزامنًا مع ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة، ويُحي الفنان الكبير صابر الرباعي، والنجمة الشابة مروة ناجي حفل شبكة قنوات mbc مصر..للمزيد

صابر الرباعى

صابر الرباعى

تستعد الإعلامية رانيا بدوي، لبدء رحلتها الجديدة مع قناة OnE، من خلال برنامج الإعلامي عمرو أديب “كل يوم “،حيث ستشارك رانيا، عمرو أديب، لتقديم البرنامج، ابتدءًا من الإربعاء المقبل..للمزيد

رانيا بدوى

رانيا بدوى

سجلت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على شاشة “CBC”، حلقة مع الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، المذاع على “راديو 90 90″..للمزيد

الإعلامية إسعاد يونس، وأحمد يونس

الإعلامية إسعاد يونس، وأحمد يونس

صرح الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، لوكالة أنباء ONA، بأنه قرر إيقاف المذيع جورج رشاد – مقدم برنامج صباح الخير يامصر – لمدة حلقتين فقط من أجل ضبط الأداء..للمزيد

الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار – أرشيفية

الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار – أرشيفية

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج ” كل يوم” على شاشة ON E، في ظل انفرادات البرنامج والذي يقدم حلقة مدتها ١٢ ساعة من البث المباشر، جيهان السادات لأول على الهواء مباشرة، الليلة، بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد ..للمزيد

جيهان السادات

جيهان السادات

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الفنان محمد ممدوح في حلقة تحت عنوان “نقنقة”، وذلك يوم الإثنين المقبل..للمزيد

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

تشارك إذاعة نغم FM، الشعب المصري احتفالاته بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بتقرير يستلهم من خلاله الشعب تلك الروح الوطنية ..للمزيد

نغم FM

نغم FM

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أونا

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