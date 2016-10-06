الإعصار المدمر ماثيو يتجه صوب جنوب شرق الولايات المتحدة

اتجه الإعصار ماثيو أقوى عاصفة في منطقة الكاريبي منذ نحو عشر سنوات صوب جنوب شرق الولايات المتحدة يوم الخميس بعدما قتل 102 شخص على الأقل معظمهم في هايتي في رحلته المدمرة شمالا.

وبحسب رويترز قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار ماثيو ستشتد من الدرجة الثالثة إلى الرابعة في طريقه من شمال غرب الباهاما إلى ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي. ومن المحتمل أن تتجه العاصفة مباشرة نحو ولاية فلوريدا أو تمر فوق ساحلها ليل الخميس.

وقتل نحو 140 شخصا منهم 136 في هايتي وحدها ونزح الآلاف بعد أن حطمت العاصفة منازل واجتاحت أحياء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت قناة الطقس أن المركز الوطني للأعاصير وسع حدود تحذيره من الإعصار شمالا لتشمل جورجيا وأن أكثر من 12 مليونا من سكان الولايات المتحدة يقيمون في المناطق التي شملتها التحذيرات والتنبيهات بشأن الأعصار.

وازدحمت الطرق في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا كما نفدت الامدادات من محطات الوقود والمتاجر مع اقتراب العاصفة التي تحمل معها ارتفاعا في الأمواج وأمطارا غزيرة ورياحا تسارعت في الليلة الماضية لتبلغ سرعتها حوالي 205 كيلومترات في الساعة.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الضرر قد يكون “كارثيا” إذا ما ضرب الإعصار مباشرة ولاية فلوريدا وحث نحو 1.5 مليون شخص في الولاية على اتباع إرشادات الإخلاء.

وقال في المؤتمر الصحفي “إذا كنتم مترددين في الإخلاء فقط فكروا في كل من قتلوا. الوقت ينفد ومن الواضح أن هذا (الإعصار) سيوجه ضربة مباشرة أو سيمر على الشاطئ وسيكون لدينا رياحا بقوة إعصار.”

ويتوقع أن ترتفع الأمواج إلى 2.7 متر.

وقال سكوت “لا تركبوا الأمواج ولا تسيروا على الشاطئ. هذا سيقتلكم.”