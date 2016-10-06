إغلاق محور 26 يوليو جزئيًا.. تعرف على الطرق البديلة

بدأت الكثافات المرورية تظهر بشكل كبير أعلى محور 26 يوليو المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد بدء أعمال إصلاح الفواصل المعدنية فى الاتجاهين، والتى تستمر حتى السبت، أعلى شارع السودان.

وطالبت الإدارة العامة للمرور من قائدي السيارات التوجه إلى الطرق البديلة، وهي كالتالي:

على القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه مدينة نصر والقاهرة الجديدة، التوجه للطريق الدائرى لتفادى عملية الغلق.

على القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة السادس من أكتوبر أن يسلك محور أحمد عرابى ثم الطريق الدائرى ثم التوجه لمنزل الطريق حتى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر.

على المتجه من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان أن يسلك طريق المحور.

على المتجه من ميدان لبنان إلى أكتوبر، التوجه إلى مطلع شارع السودان اتجاه المحور المؤدى إلى مدنية السادس من أكتوبر.