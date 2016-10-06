رئيس جامعة بنى سويف يلتقي بسفير اليابان لبحث سبل التعاون

إلتقى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعه بنى سويف بالسـفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون العلمى والبحثى وبرامج التدريب التقنى والتبادل العلمى لنقل التكنولوجيا والعلوم الحديثة لجامعة بنى سويف. وللعمل على زيادة اعداد المنح الدراسية إلى اليابان وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجانب القيام بأنشطة علمية مشتركة فى المجالات الحديثة المتطورة وبحث سبل إيجاد درجات علميه مشتركة.

حضر اللقاء الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والدكتوره إيمان جاد قنديل مستشار التعاون الدولى والعلاقات الخارجيه بالجامعه والدكتور احمد فرغلى مدير وحده تطوير البحوث بالجامعه

وأكد رئيس الجامعة ، أن اللقاء تضمن الاتفاق على الأستفاده من الخبرات اليابانيه فى مجال تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار والتى تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان خلال شهر فبراير الماضى للتعاون فى مجال التعليم و الشراكه اليابانيه للتعليم لتمكين الشباب المصرى” كمكون أساسى فى السعى لمكافحه الإرهاب والتطرف وتعزيز السلام والأسقرار والتنميه.

ومن جانبة أكد السفير اليابانى علي إهتمام الجانب اليابانى بالمساهمه فى مواجهه التحديات التى تواجه التعليم فى مصر. وأشار أيضآ أن التعاون العلمى بين الجانبين سوف يتيح للدارسين القيام بأنشطة بحثية متطورة والتعرف على احدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.

وأشار خلال اللقاء إلى توقيع إتفاقيه شراكه بين جامعه بنى سويف وجامعه هيروشيما باليابان

جدير بالذكر ان جامعه هيروشيما قد وقعت إتفاقيه شراكه مع جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه أسوان.لتبادل سبل التعاون