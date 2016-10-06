أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس جامعة بنى سويف يلتقي بسفير اليابان لبحث سبل التعاون

Google+ Print
رئيس جامعة بنى سويف يلتقي بسفير اليابان لبحث سبل التعاون رئيس جامعة بنى سويف يلتقي بسفير اليابان لبحث سبل التعاون

إلتقى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعه بنى سويف بالسـفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون العلمى والبحثى وبرامج التدريب التقنى والتبادل العلمى لنقل التكنولوجيا والعلوم الحديثة لجامعة بنى سويف. وللعمل على زيادة اعداد المنح الدراسية إلى اليابان وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجانب القيام بأنشطة علمية مشتركة فى المجالات الحديثة المتطورة وبحث سبل إيجاد درجات علميه مشتركة.

حضر اللقاء الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والدكتوره إيمان جاد قنديل مستشار التعاون الدولى والعلاقات الخارجيه بالجامعه والدكتور احمد فرغلى مدير وحده تطوير البحوث بالجامعه

وأكد رئيس الجامعة ، أن اللقاء تضمن الاتفاق على الأستفاده من الخبرات اليابانيه فى مجال تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار والتى تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح لليابان خلال شهر فبراير الماضى للتعاون فى مجال التعليم و الشراكه اليابانيه للتعليم لتمكين الشباب المصرى” كمكون أساسى فى السعى لمكافحه الإرهاب والتطرف وتعزيز السلام والأسقرار والتنميه.

ومن جانبة أكد السفير اليابانى علي إهتمام الجانب اليابانى بالمساهمه فى مواجهه التحديات التى تواجه التعليم فى . وأشار أيضآ أن التعاون العلمى بين الجانبين سوف يتيح للدارسين القيام بأنشطة بحثية متطورة والتعرف على احدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.

وأشار خلال اللقاء إلى توقيع إتفاقيه شراكه بين جامعه بنى سويف وجامعه هيروشيما باليابان

جدير بالذكر ان جامعه هيروشيما قد وقعت إتفاقيه شراكه مع جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه أسوان.لتبادل سبل التعاون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب