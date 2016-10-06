برلماني جزائري: 2017 عام القضاء على العشوائيات

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن نقل 3 آلاف عائلة إلى مساكن لائقة فى العاصمة جاء بناء علي برنامج للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على كل المنازل والبيوت الهشة، والمسماة ببيوت القصدير موضحاً أن عملية النقل تمت مجاناً دون تحمل المواطنين دينارًا واحدًا.

وأضاف بن زعيم، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سيهام عصمان، أن عام 2017 سيكون عام القضاء علي تلك البيوت تمامًا من العاصمة الجزائرية، لافتًا إلى أن هذا التطوير لا يشمل المنازل فقط، وإنما وجود محال تجارية، ومدارس، ومراكز صحية، بما يعني أنها مدن كاملة يسكن بها هؤلاء المشهمون.