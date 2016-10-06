أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

برلماني جزائري: 2017 عام القضاء على العشوائيات

Google+ Print
برلماني جزائري: 2017 عام القضاء على العشوائيات برلماني جزائري: 2017 عام القضاء على العشوائيات

عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن نقل 3 آلاف عائلة إلى مساكن لائقة فى العاصمة جاء بناء علي برنامج للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على كل المنازل والبيوت الهشة، والمسماة ببيوت القصدير موضحاً أن عملية النقل تمت مجاناً دون تحمل المواطنين دينارًا واحدًا.

وأضاف بن زعيم، خلال حواره عبر الفقرة على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سيهام عصمان، أن عام 2017 سيكون عام القضاء علي تلك البيوت تمامًا من العاصمة الجزائرية، لافتًا إلى أن هذا التطوير لا يشمل المنازل فقط، وإنما وجود محال تجارية، ومدارس، ومراكز صحية، بما يعني أنها مدن كاملة يسكن بها هؤلاء المشهمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017