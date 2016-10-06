مقتل 25 من المليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن

قتل 25 من مليشيات الحوثيين في معارك هي الأعنف مع المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وصرح مصدر في المقاومة الشعبية بالمحافظة -اليوم الخميس- إن المليشيا الانقلابية كانت قد تقدمت صباح اليوم باتجاه جبل كساد الاستراتيجي مدعومة بعدد من الدبابات وعشرات المقاتلين، إلا أن المقاومة صدت محاولة الاستيلاء على الجبل بنجاح, وإن 5 من رجال المقاومة قتلوا في المعارك وجرح 13 آخرون.

كانت الميليشيات الانقلابية قد حاولت التقدم نحو الجبل قبل شهرين بهدف الاستيلاء عليه إلا أنها فشلت.

يشار إلى أن مليشيات الحوثيين تسيطر على محافظة البيضاء منذ شهر فبراير من العام الماضى وقامت القوات المسلحة الموالية للشرعية في الفترة الماضية بفتح جبهة لقتال المليشيات واخراجها من هذه المحافظة.

أ ش أ