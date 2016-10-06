أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 25 من المليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن

Google+ Print
مقتل 25 من المليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن مقتل 25 من المليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن

قصف – أرشيفية

قتل 25 من مليشيات الحوثيين في معارك هي الأعنف مع المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وصرح مصدر في المقاومة الشعبية بالمحافظة -اليوم الخميس- إن المليشيا الانقلابية كانت قد تقدمت صباح اليوم باتجاه جبل كساد الاستراتيجي مدعومة بعدد من الدبابات وعشرات المقاتلين، إلا أن المقاومة صدت محاولة الاستيلاء على الجبل بنجاح, وإن 5 من رجال المقاومة قتلوا في المعارك وجرح 13 آخرون.

كانت الميليشيات الانقلابية قد حاولت التقدم نحو الجبل قبل شهرين بهدف الاستيلاء عليه إلا أنها فشلت.

يشار إلى أن مليشيات الحوثيين تسيطر على محافظة البيضاء منذ شهر فبراير من العام الماضى وقامت القوات المسلحة الموالية للشرعية في الفترة الماضية بفتح جبهة لقتال المليشيات واخراجها من هذه المحافظة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا