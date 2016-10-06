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اتفاق عراقي- فرنسي على الإسناد الجوي لقوات مكافحة الإرهاب

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اتفاق عراقي- فرنسي على الإسناد الجوي لقوات مكافحة الإرهاب اتفاق عراقي- فرنسي على الإسناد الجوي لقوات مكافحة الإرهاب

الجيش العراقي

اتفق العراق وفرنسا على تقديم الدعم والإسناد إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الذي يشارك في عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي, من خلال طائرة القوة الجوية الفرنسية من طراز “kin air” المتطورة والقادرة على التصوير الليلي والنهاري والمزودة بأجهزة الاستطلاع.

جاء ذلك خلال زيارة الملحق العسكري الفرنسي في بغداد والوفد المرافق له من الطيارين والفنيين، اليوم الخميس لمقر قيادة القوة الجوية العراقية، ضمن الاتفاق المبرم مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي لدعمه بالمعلومات الاستخبارية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الوفد الفرنسي اتفاق مع الجانب العراقي برئاسة نائب قائد القوة الجوية اللواء طيار قائد قرش على استخدام الطائرة الفرنسية لقاعدة “الشهيد محمد علاء” الجوية في إسناد ودعم القوات البرية وجهاز مكافحة الإرهاب.

أ ش أ

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