روسيا: أي ضربة على الجيش السوري تهديدا للعسكريين الروس

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس من أنها ستعتبر أي ضربة على المناطق الخاضعة للجيش السوري تهديدا على العسكريين الروس في سوريا، ملوحة باستخدام منظومات “إس-400″ و”إس-300” الصاروخية في حميميم وطرطوس لصد الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم)- إن غالبية ضباط المركز الروسي الخاص بتنسيق المصالحة بين الأطراف المتناحرة يعملون في الوقت الراهن على الأرض، ولهذا السبب ستشكل أية ضربات صاروخية أو جوية موجهة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تهديدا بالنسبة إلى العسكريين الروس.

وأضاف كوناشينكوف أن أطقم المنظومات الروسية للدفاع الجوي لن يكون لديهم الوقت الكافي لتحديد المسار الدقيق لتحليق الصواريخ وهوية حاملاتها، عبر قنوات اتصال مباشر في حال تعرضت مواقع الجيش السوري لضربات جديدة.

وأكد القائد الروسي أن موسكو اتخذت، على خلفية شن طائرات التحالف الدولي ضربة جوية على قوات النظام السوري في دير الزور في 17 سبتمبر الماضي، كل الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء بحق العسكريين الروس والمنشآت الروسية في سوريا.

أ ش أ