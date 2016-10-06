أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: أي ضربة على الجيش السوري تهديدا للعسكريين الروس

Google+ Print
روسيا: أي ضربة على الجيش السوري تهديدا للعسكريين الروس روسيا: أي ضربة على الجيش السوري تهديدا للعسكريين الروس

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس من أنها ستعتبر أي ضربة على المناطق الخاضعة للجيش السوري تهديدا على العسكريين الروس في سوريا، ملوحة باستخدام منظومات “إس-400″ و”إس-300” الصاروخية في حميميم وطرطوس لصد الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم)- إن غالبية ضباط المركز الروسي الخاص بتنسيق المصالحة بين الأطراف المتناحرة يعملون في الوقت الراهن على الأرض، ولهذا السبب ستشكل أية ضربات صاروخية أو جوية موجهة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السورية تهديدا بالنسبة إلى العسكريين الروس.

وأضاف كوناشينكوف أن أطقم المنظومات الروسية للدفاع الجوي لن يكون لديهم الوقت الكافي لتحديد المسار الدقيق لتحليق الصواريخ وهوية حاملاتها، عبر قنوات اتصال مباشر في حال تعرضت مواقع الجيش السوري لضربات جديدة.

وأكد القائد الروسي أن موسكو اتخذت، على خلفية شن طائرات التحالف الدولي ضربة جوية على قوات النظام السوري في دير الزور في 17 سبتمبر الماضي، كل الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء بحق العسكريين الروس والمنشآت الروسية في سوريا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل