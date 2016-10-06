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قبل النهائى الأفريقى.. الزمالك يخسر من كليوباترا بثنائية وديًا

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قبل النهائى الأفريقى.. الزمالك يخسر من كليوباترا بثنائية وديًا قبل النهائى الأفريقى.. الزمالك يخسر من كليوباترا بثنائية وديًا

فريق نادي الزمالك – أرشيفية

خسر الزمالك من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بميت عقبة، فى إطار استعدادات الأبيض لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 15 أكتوبر الجارى فى جنوب أفريقيا، وسجل النيجيرى ستانلى هدف الزمالك فى الدقيقة الثالثة قبل أن يخرج مصابا وسجل سيراميكا هدفين فى الدقائق الأخيرة عن طريق مصطفى مهنى.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش ورمزى خالد ومحمد مجدى ومحمود حمدى ومعروف يوسف وأحمد توفيق وصلاح ريكو وأيمن حفنى وشيكابالاومايوكا وستانلى.

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