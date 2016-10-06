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نغم FM تحتفل بذكرى مرور 43 عامًا علي حرب السادس من أكتوبر

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نغم FM تحتفل بذكرى مرور 43 عامًا علي حرب السادس من أكتوبر نغم FM تحتفل بذكرى مرور 43 عامًا علي حرب السادس من أكتوبر

نغم FM

 

تشارك إذاعة نغم FM، الشعب المصري احتفالاته بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بتقرير يستلهم من خلاله الشعب تلك الروح الوطنية من تلاحم الجيش والشعب، والتي كانت سببًا رئيسيًا فى هذا الانتصار العظيم، وما أحوج الأمة لهذا التلاحم الآن، التقريرمن إعداد وتقديم يوسف عابدين.

كما تستعيد نغم FM ذكريات يوم العزة و الكرامة، حقائق حول وقوف الوطن العربي مع في حربها، ضد الكيان الصهيوني وذلك في تقرير آخر من إعداد سماهر مجدي، وتقديم عمرو عصام ونهال سماحة، والتقارير من إخراج محمد نزيه مدير إدارة التنفيذ والإشراف العام لرئيس إذاعة نغم إف إم أحمد سمير.

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